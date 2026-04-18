الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طلعت مصطفى: إطلاق أكبر مشروع عمراني في مصر باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه

منار عبد العظيم

أُعلن اليوم هشام طلعت مصطفي عن إطلاق أحد أكبر المشروعات العمرانية في مصر بمدينة القاهرة الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا وجذب الشركات والاستثمارات الدولية، ضمن رؤية تعتمد على التحول نحو مدن ذكية متكاملة.

اليوم ننافس عالميًا ونطلق أكبر المشروعات في مصر

وأكد خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء على أن الهدف هو وضع مصر في صدارة المنافسة العالمية من خلال تطوير نموذج عمراني غير تقليدي، يقوم على بناء مدن متكاملة وليست مجرد مشروعات عقارية.

تحولات لوجستية ورؤية تضع الاقتصاد في صدارة الأولويات

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف إحداث تحولات لوجستية واقتصادية كبرى، تربط بين التنمية ورأس المال والإنسان، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ليس مجرد بناء أبراج بل نموذج متكامل للحياة

وأشار إلى أن فلسفة المشروع لا تقتصر على إنشاء أبراج سكنية، بل تقوم على بناء مجتمع متكامل يضم خدمات وتعليم وحياة متكاملة،قائلا: “نحن لا نبني أبراجًا بل نبني نموذج حياة”أكثر من 5 سنوات دراسة للإجابة عن سؤال كيف تصبح مصر وجهة للشركات العالمية؟

وأضاف أن المشروع استغرق أكثر من خمس سنوات من الدراسات المتعمقة، بهدف تصميم مدينة قادرة على جذب الشركات العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

مدينة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونموذج عالمي

وتابع أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتطوير بنية تحتية حقيقية، بما يضمن إنشاء مدينة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على غرار النماذج المطبقة في الصين وسنغافورة.

مدينة معرفية متكاملة واستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه

ويتضمن المشروع مدينة معرفية متكاملة تُعد من الأكبر في المنطقة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، تشمل تطوير بنية تحتية ضخمة ومكونات عمرانية متقدمة.

165 برجًا و155 ألف فرصة عمل مباشرة

كما يشمل المشروع إنشاء 165 برجًا سكنيًا، ويوفر أكثر من 155ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة تقدر بعشرات الملايين، بما يعزز تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

