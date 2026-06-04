بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحركة الدبلوماسية والتي اعتمدها الرئيس وحركة تسكين السفراء العائدين من الخارج.

القرار الجمهوري وتفاصيل الإطار القانوني

أعلنت الجريدة الرسمية صدور القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمن اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة وتسكين السفراء العائدين إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

وجاء القرار استناداً إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

‎تعيينات في ديوان عام وزارة الخارجية

شملت الحركة الدبلوماسية تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين داخل ديوان عام وزارة الخارجية، من بينهم سفراء عادوا من بعثاتهم بالخارج بعد انتهاء مهامهم.

كما تضمنت التعيينات إعادة توزيع لعدد من القيادات الدبلوماسية البارزة ضمن الفئة الممتازة، في إطار ما وصف بأنه إعادة هيكلة وظيفية تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الدبلوماسي.

سفراء جدد في عواصم دولية بارزة

تضمن القرار تعيينات في عدد كبير من العواصم العالمية، من بينها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية، حيث شملت القائمة سفراء جدد في دول مثل ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، الصين، البرازيل، السنغال، نيجيريا، أوكرانيا، العراق، باكستان، إيرلندا، النرويج، وكازاخستان.

كما شملت التعيينات دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا، في إطار تعزيز التمثيل الدبلوماسي المصري وتوسيع الحضور الخارجي.

وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرر تعيين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من تميم هاني عبد المنعم خلاف، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى لبنان.

وياسر عبد الرحمن علـى ســرور ، السفير بـديوان عـام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى السودان.

ومحمد عبد الستار محمد البدرى ، السفير فوق العادة المفوض لدى ألمانيا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما تم تعيين جمال عبد الرحيم محمد متولى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة النرويج ، وغير مقيم لدى حكومة أيسلندا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وكذلك تعيين معتز منير محرم زهران السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

كما تم تعيين عمر عامر السيد محمد يوسف، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اليونان ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما تم تعيين نهلة محمد عصام الدين الظواهري السفير فوق العادة المفوض لدى سلوفينيا ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وإيهاب أحمد بدوي سيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وتضمن القرار تعيين بسام عصام راضي عبد الحميد السفير فوق العـادة المفوض لدى إيطاليا ، وغير مقيم لدى حكومة سان مارينو ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وأحمد مصطفى عبد العال محمد، السفير فوق العـادة المفوض لدى سنغافورة ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

كما تم تعيين هاني صلاح مصطفى أحمد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة السودان ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وتعيين عادل إبراهيم أحمد إبراهيم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة المالديف ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإيهاب محمد عبد الحميد حسن، السفير فوق العـادة المفوض لدى باكستان ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وكذلك علاء الدين عبد المنعم موسى، السفير فوق العـادة المفوض لدى لبنان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

ومحمود مصطفى محمود عفيفي : السفير فوق العـادة المفوض لدى حكومة جمهورية التشيك ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وشمل القرار، مي طه محمد خليل : السفير فوق العادة المفوض لدى البرازيل ، وغير مقيم لدى حكومة كل من سورينام ، و جويانا التعاونية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

وحازم حسن حنفي حسنين، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة بنما ، وغير مقيم لدى حكومة كل من نيكاراجوا ، كوستاريكا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية .

وهشام عبد السلام مصطفى المقود، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الكونغو الديمقراطية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

وأحمد سمير حلمى مرزوق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة العراق ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية .

وشريف عبد الحميد إمام إسماعيل، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ، وغير مقيم لدى جزر القمر ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منذر فتحي عبد العزيز محمد سليم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أوغندا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وبركات على أبو البركات الليثي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوكرانيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية .

وابتسام رخا أحمد حسن، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة کازاخستان ، وغير مقيم لدى حكومة قيرقيزستان ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.

ونيفين أسامة محمد الحسيني، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أنجولا ، وغير مقيم لدى حكومة ساوتومي وبرنسيب ، سفيرا بديوان عــــام وزارة الخارجية.

ومحمد ثروت محمد سليم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أيرلندا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وخالد محمد حسام الدين محمد عارف، السفير فوق العادة المفوض لدى السنغال ، وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا ، وحكومة الرأس الأخضر ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وأميرة عبد الرحيم على مصطفى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة بوروندي ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وأحمد عبدالله إبراهيم حافظ، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة كندا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية .

وكريم عصام الدين أمين محمود السفير فوق العـادة المفوض لدى حكومة فنزويلا البوليفارية ، وغير مقيم لدى كل من حكومة ترينداد وتوباجو ، وحكومة جرينادا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وتامر ممدوح محمد عبد المنعم، السفير فـوق العـادة المفوض لدى حكومة الإكوادور ، سفيرًا بــديوان عام وزارة الخارجيـة.

أحمد محمد عيد مصطفى ، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة توجو ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

رباب سعيد عبده عبد الهادي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مدغشقر ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة نيجيريا الاتحادية ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

طارق محمد السعيد يوسف، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة تشاد ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

محمد مصطفى قطب الجمال المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة مالي ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية.

نادر نبيل زكي مرقس المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة الفلبين ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والمصريين بالخارج

وإيمان سامي فتح الله ياقوت : المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكونغو ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

ويعين في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كل من ندى مصطفى فتحى دراز قنصل عام جمهورية مصر العربية في شيكاغو ، سفيرًا من الفئة الممتـــازة بديوان عام وزارة الخارجية وباهر فاروق أحمد شويخي قنصل عام مصر العربية في هونج كونج ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، وأمين أحمد أمين حسان، قنصل عام مصر في فرانكفورت ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية وتامر توفيق أحمد توفيق قنصل عام مصر في باريس ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

أحمد يوسف عباس بيومى : قنصل عام مصر في بورسودان ، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

ويعين إيهاب أحمد أبو سريع أحمد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـــة المملكة العربية السعودية وغير مقيم لدى اليمن ، سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الفلبين

يعين خالد أحمد فاروق نظمي السفير فوق العادة المفوض لدى الصين ، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة سلوفينيا.

حاتم السيد محمد كمال الدين عبد القادر : السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وغير مقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية

وائل محمد عوض حامد حنفي : السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فــــوق العـادة مفوضا لدى حكومة ألمانيا.

وإيهاب مصطفى فهمي عبد الحميد : السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا ، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا .

وأحمد السيد عبد الحليم عامر هلال : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة المالديف سيف الله يوسف عبد السميع قنديل السفير بديوان عــــام وزارة الخارجية سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة البرازيل الاتحادية ، وغير مقيم لدى حكومة كل من سورينام ، جويانا.

وخالد محمود عبد المنعم عزمي ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا وأسامة محمد الهادي رضوان السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة أيرلندا.

ومحمد صفوت رمضان عطا السفير بديوان عــــام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة السنغال ، وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا ، وحكومة الرأس الأخضر.

وهيثم محمود جلال أحمد ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة باكستان.

ومحمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى إيطاليا ، وغير مقيم لدى حكومة سان مارينو.

وأشرف أحمد محمود الديب : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة التشيك ، وغير مقيم لدى حكومة الجبل الأسود .

ومحمود السيد السيد عمر السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة النرويج ، وغير مقيم لدى حكومة أيسلندا .

وسامح فاروق محمد شحاتة : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًـا لــدى حكومة كازاخستان ، وغير مقيم لدى حكومة قيرقيزستان

وعمرو محسن حسنين حمزة، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى الصين ، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا.

وأميرة محي الدين فهمى حسين : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة سنغافورة.

وأحمد فوزى عبد الجليل الشريف، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية بنما ، وغير مقيم لدى حكومة كل من نيكاراجوا ، و كوستاريكا.

أحمد محمد عزت الشندويلي : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فـوق العـادة مفوضًا لدى حكومة نيجيريا الاتحادية

وليد عادل عبد العزيز المليجي : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية الإكوادور

سيلفيا فؤاد جورجي ميخائيل : السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مدغشقر .

وأحمد حسين أحمد خفاجي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة العراق.

وشريف محمد عبد اللطيف الجمال : الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة أوغندا ون المطابع الأمين.

وأحمد سلامة محمد الهمشرى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مندوبا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة أوكرانيا.