سحر طلعت مصطفى: دعوة وزيري السياحة والطيران لاجتماعات اللجنة المقبلة لمناقشة خطة مواجهة تأثر القطاعين بسبب التصعيد العسكري في المنطقة

أعلنت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، دعوة وزيري السياحة، والطيران المدني، لحضور اجتماع اللجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة تداعيات التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة على القطاعين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاعي السياحة والطيران المدني في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الاجتماع المزمع عقده مع الوزيرين، سيناقش استعدادات الوزارتين، لجذب السائحين إلى مصر باعتبارها بلداً آمنا ومستقراً وسط توتر المنطقة بأكملها. 

وأكدت أن هذا الاجتماع سيتناول بيان توضيحي من وزير السياحة بشأن القطاع في الفترة الأخيرة، وما إن كانت هناك حجوزات تم إلغاءها، وخطة التعامل في الفترة المقبلة بالاحتياطات اللازمة، فضلاً عن آليات استقطاب السياحة التي كانت تقصد عدد من دول الخليج، وكيفية الاستفادة من موسم السياحة الشاطئية في جذب السياح.

وفيما يتعلق بوزير الطيران، أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أنه سيتم مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، وكذلك توضيح الموقف بشأن سبل الاستفادة من الطائرات التي كانت تتجه إلى دول الخليج وتوقفت بسبب الأحداث الجارية.

وفي سياق متصل بالأحداث الداخلية، شهد اجتماع اليوم نقاش حول أثر قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال والمولات التاسعة مساءا، خاصة وأن السائح الخليجي يعتبر أن مصر متنفس له في ظل الحرب الدائر، رغم تفهم اللجنة لقرار مجلس الوزراء وأن هذا القرار نتيجة لأسباب تتعلق باحتياطيات توفير الطاقة، وخاصة أن مدة القرار شهر واحد وبعده تتم إعادة التقييم للقرار في ضوء رؤية الدولة للحفاظ على المواطن أولاً وفي ظل الإمكانيات المتاحة.

وعلي صعيد آخر بشأن قطاع السياحة، أكدت سحر طلعت مصطفى، أن اللجنة سوف تناقش أيضاً الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار لتطبيقها خلال الموسم الحالي 1447هجرية، بحضور ممثلي وزارة السياحة، ومساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة.

سحر طلعت مصطفى دعوة وزيري السياحة والطيران اللجنة المقبلة التصعيد العسكري

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
