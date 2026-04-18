ترامب: إيران أرادت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وانتظرنا 47 عاما لمواجهتهم

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن إيران أرادت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" إيران لا تستطيع ابتزازنا، وانتظرنا 47 عاما لمواجهة إيران".

وأضاف ترامب: بحلول نهاية اليوم سترد إلينا بعض المعلومات بشأن مضيق هرمز".

وفي وقت سابق، أفاد موقع “أكسيوس” أن إيران شنت ثلاث هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز خلال اليوم، في تطور جديد يضيف مزيداً من التوتر إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وسط تصاعد مستمر في التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج.

وأضاف الموقع، أن هذه الهجمات الثلاث استهدفت سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لتدفق الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المنقولة بحراً.