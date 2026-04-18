أكسيوس: إيران شنت 3 هجمات على سفن في مضيق هرمز اليوم

أفاد موقع “أكسيوس” بأن إيران شنت ثلاث هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز خلال اليوم، في تطور جديد يضيف مزيداً من التوتر إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وسط تصاعد مستمر في التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج.

ووفقاً لما أورده الموقع، فإن هذه الهجمات الثلاث استهدفت سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لتدفق الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المنقولة بحراً.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو هوية السفن المستهدفة أو طبيعة الاستهداف، في حين لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني بشأن هذه الاتهامات.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء توتر متصاعدة في المنطقة، خصوصاً مع تزايد الحوادث البحرية المرتبطة بالمضيق خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر إطلاق نار أو اعتراض سفن أو صدور تحذيرات ملاحية متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة.

كما يسلط هذا التصعيد الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز، الذي يعد واحداً من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والعسكرية مع المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والفاعلين الإقليميين.