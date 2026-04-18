إيران: لن نسلم واشنطن اليورانيوم المخصب ولسنا مستعدين لمحادثات جديدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن، لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد، مؤكدا أن طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وقال سعيد خطيب زادة، نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال مشاركته بندوة في منتدى أنطاليا الديبلوماسي، إننا “نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا”.

وأضاف: "أعلنا تسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي يحاول تقويض المسار الدبلوماسي".

ولفت خطيب زادة إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتحدث كثيرا، ويقول أمورا متناقضة في نفس التصريحات.

وقال إن "الحرب لا يمكن أن تفضي إلى أي حلّ إيجابي، وعلى أمريكا أن تدرك أنّ عهد الاستعمار ولى، وإذا عدنا إلى الحرب، فسنردّ بكل قوتنا".

وشدد على “لن يكون هناك أي حصار في المستقبل، ولا أحد يمكنه إملاء رغبته على إيران”.

وأضاف: "دخلنا جولتي مفاوضات بحسن نية.. لكنهم "خانوا الديبلوماسية"، وسنبقى حذرين".

وتابع: "تل أبيب تريد إنشاء "إسرائيل الكبرى" وتغيير الواقع الجيوسياسي، ونحن ندافع عن المنطقة، وأي شيء ستقبله إيران، يجب أن يكون في إطار القانون الدولي، ونحن نتمسك بحقوقنا".