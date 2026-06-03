تجدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

تجددت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وقالت الدكتورة سمية عسلة الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، إن التصعيد الجاري في لبنان لا يزال في إطار العمليات المحدودة، معتبرة أن له أهدافًا معلنة وأخرى غير معلنة ترتبط بالتطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضحت الدكتورة سمية عسلة، خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف المعلن يتمثل في السعي إلى إنهاء القدرات العسكرية لـ حزب الله، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يظل محل جدل في ظل تعقيدات المشهد اللبناني والإقليمي.