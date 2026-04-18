قيادي في حزب الله: مفاوضات لبنان مع إسرائيل “فاشلة ولا تعنينا”

في موقف يعكس استمرار التباين الحاد داخل الساحة اللبنانية بشأن التعامل مع إسرائيل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن قيادي في حزب الله قوله إن المفاوضات التي تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل “فاشلة ولا تعنينا”، في إشارة إلى رفض واضح لأي مسار تفاوضي لا يندرج ضمن رؤية الحزب.

وبحسب ما أوردته بي بي سي، جاء هذا التصريح في سياق تعليق على الجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة اللبنانية عبر قنوات سياسية وأمنية غير مباشرة، بهدف احتواء التوتر على الحدود الجنوبية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة واسعة. إلا أن القيادي في حزب الله اعتبر أن هذه المسارات “لا تحقق أي نتائج ملموسة”، مشككًا في جدواها السياسية والأمنية.

ويعكس هذا الموقف الفجوة المستمرة بين الدولة اللبنانية ومكونات سياسية وعسكرية نافذة داخل البلاد، حول كيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الحدودية خلال الأشهر الأخيرة.

تباين لبناني حول إدارة الصراع

تسعى الدولة اللبنانية، وفق تقارير دولية، إلى اعتماد نهج دبلوماسي يقوم على التهدئة وتثبيت قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية، وتفادي أي تصعيد قد يجر البلاد إلى حرب مفتوحة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية، أبرزها موقف حزب الله الذي يحتفظ بقدرات عسكرية ونفوذ سياسي واسع داخل لبنان.

ويؤكد موقف الحزب أنه لا يعتبر نفسه جزءًا من هذه المفاوضات، ولا يرى فيها إطارًا ملزمًا أو فعّالًا للتعامل مع الخلاف القائم مع إسرائيل. بل يذهب أبعد من ذلك في التشكيك بجدوى أي تفاوض لا يأخذ في الاعتبار “توازن القوى على الأرض”، وفق تعبيره.

في المقابل، ترى أطراف سياسية لبنانية أخرى أن استمرار القنوات الدبلوماسية ضروري لتجنب التصعيد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي داخل البلاد، والذي يجعل أي مواجهة عسكرية جديدة ذات كلفة عالية على الدولة والمجتمع.