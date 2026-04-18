موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
إلهام أبو الفتح
قيادي في حزب الله: مفاوضات لبنان مع إسرائيل “فاشلة ولا تعنينا”

في موقف يعكس استمرار التباين الحاد داخل الساحة اللبنانية بشأن التعامل مع إسرائيل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن قيادي في حزب الله قوله إن المفاوضات التي تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل “فاشلة ولا تعنينا”، في إشارة إلى رفض واضح لأي مسار تفاوضي لا يندرج ضمن رؤية الحزب.

وبحسب ما أوردته بي بي سي، جاء هذا التصريح في سياق تعليق على الجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة اللبنانية عبر قنوات سياسية وأمنية غير مباشرة، بهدف احتواء التوتر على الحدود الجنوبية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة واسعة. إلا أن القيادي في حزب الله اعتبر أن هذه المسارات “لا تحقق أي نتائج ملموسة”، مشككًا في جدواها السياسية والأمنية.

ويعكس هذا الموقف الفجوة المستمرة بين الدولة اللبنانية ومكونات سياسية وعسكرية نافذة داخل البلاد، حول كيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الحدودية خلال الأشهر الأخيرة.

تباين لبناني حول إدارة الصراع

تسعى الدولة اللبنانية، وفق تقارير دولية، إلى اعتماد نهج دبلوماسي يقوم على التهدئة وتثبيت قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية، وتفادي أي تصعيد قد يجر البلاد إلى حرب مفتوحة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية، أبرزها موقف حزب الله الذي يحتفظ بقدرات عسكرية ونفوذ سياسي واسع داخل لبنان.

ويؤكد موقف الحزب أنه لا يعتبر نفسه جزءًا من هذه المفاوضات، ولا يرى فيها إطارًا ملزمًا أو فعّالًا للتعامل مع الخلاف القائم مع إسرائيل. بل يذهب أبعد من ذلك في التشكيك بجدوى أي تفاوض لا يأخذ في الاعتبار “توازن القوى على الأرض”، وفق تعبيره.

في المقابل، ترى أطراف سياسية لبنانية أخرى أن استمرار القنوات الدبلوماسية ضروري لتجنب التصعيد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي داخل البلاد، والذي يجعل أي مواجهة عسكرية جديدة ذات كلفة عالية على الدولة والمجتمع.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

حمزة عبد الكريم

ترقب لعودة حمزة عبد الكريم في مواجهة برشلونة أتلتيك وكورنيلا

شوبير

شوبير يكشف كواليس قرار إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

سلاح الشيش

اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد