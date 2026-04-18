أزمة إنسانية.. أرقام صادمة عن النزوح والبطالة في السودان

كشف وزير الرعاية الاجتماعية السوداني في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» عن حجم التأثيرات الإنسانية والاقتصادية الكبيرة التي خلفتها الحرب في البلاد، مؤكدًا أن الواقع المعيشي للمواطن السوداني تدهور بشكل ملحوظ نتيجة استمرار النزاع.

حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة

وأوضح الوزير أن عدد النازحين داخل السودان يتراوح ما بين 8 إلى 9.5 مليون نازح، في واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي التي يشهدها البلد في تاريخه الحديث، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة على الأرض.

الاستهداف المتكرر للبنى التحتية

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة تتمثل في ضعف التمويل الدولي، إلى جانب الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية، وهو ما يعرقل جهود الاستجابة الإنسانية وإعادة الاستقرار.

وأضاف أن الحرب أدت كذلك إلى فقدان نحو 5 ملايين وظيفة، ما تسبب في تفاقم معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر السودانية، مؤكدًا أن ذلك ضاعف من حجم الاحتياجات الإنسانية.

وأكد الوزير أن هناك فجوة واضحة بين حجم التمويلات المتاحة والاحتياجات الفعلية المتزايدة، في ظل اتساع رقعة الأزمة واستمرار تدفق النازحين.

وشدد على أن الحكومة تعمل على توفير سبل كسب العيش للمواطنين المتضررين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع الدولي لتخفيف حدة الأزمة.

سد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية

وفي ختام تصريحاته، ناشد الوزير المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لسد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويلات المتوفرة، محذرًا من تفاقم الوضع الإنساني إذا استمرت الأزمة دون تدخل فعال.