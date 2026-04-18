تخدم 23ألف مواطن.. محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية الكرم بأبوقرقاص

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحدة طب الأسرة بقرية الكرم بأبوقرقاص، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن مركز طب الأسرة تم اعتماده فى التأمين الصحى الشامل وهو بمثابة إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث يخدم أكثر من 23 ألف مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة بالقرب من محل الإقامة، وتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية والعامة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تستعد لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل مطلع مايو المقبل، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة داخل الوحدات والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المركز مقام على مساحة كلية تبلغ 1280 مترًا مربعًا، فيما تصل مساحة المبنى إلى 790 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 38 غرفة مجهزة، تشمل عيادات طب الأسرة، ومتابعة الحمل والطفل، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والطوارئ، والمعمل، والتطعيمات، والصيدلية، ووحدة السمعيات، إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب حازم فاروق طه عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة والدكتورة منى شادى مدير الادارة الصحية والدكتور هشام جمال مدير الوحدة الصحية، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.