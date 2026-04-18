إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بسمالوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال المنيا ، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من محور سمالوط، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث بالقرب من محور سمالوط وسط وقوع عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 راكبا، وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم لمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى أن الحالات المصابة تعاني من كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، لحين تماثلهم للشفاء.

ورفعت أجهزة المرور أثار الحادث تمهيدا لفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة المسافرين، فيما تم تحرير محضرا بالواقعة وتباشر النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.