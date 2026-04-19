الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026

شهدت قائمة منتخب مصر المتوقعة لبطولة كأس العالم 2026 استبعاد عدد من الأسماء البارزة، في ظل تباين الأسباب بين الإصابات وتراجع المستوى الفني، ما وضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحديات كبيرة قبل الاستحقاق العالمي المُرتقب.

وجاء على رأس الغائبين مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، بسبب الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا، إلى جانب إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

غيابات بيراميدز

كما شملت قائمة الغيابات محمد حمدي، لاعب إنبي، دون توضيح أسباب فنية واضحة، بالإضافة إلى استبعاد محمد صبحي، حارس الزمالك، بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

رباعي الأهلي

وفي سياق متصل، خرج رباعي الأهلي، وهم أحمد عيد، عمرو الجزار، أحمد رمضان بيكهام، ومروان عثمان، من حسابات الجهاز الفني، إلى جانب استبعاد ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي ومحمود عبدالحفيظ زلاكة.

وتعكس هذه الغيابات حجم التحديات التي تواجه المنتخب في مرحلة الإعداد، خاصة مع اقتراب موعد البطولة، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قادرة على المنافسة وتقديم أداء قوي في المونديال.