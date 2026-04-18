الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أبرزهم ثنائي منتخب مصر .. نجوم كرة قدم يغيبون عن كأس العالم للإصابة

كأس العالم

يواجه عدد من نجوم كرة القدم، ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعدما أطاحت الإصابات بآمال مشاركتهم في الحدث العالمي، في ظل موسم مزدحم تسبب في ارتفاع معدلات الإجهاد البدني.

ومن المنتظر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، ما يمنح البطولة طابعًا استثنائيًا من حيث عدد الفرق وقوة المنافسة. 

الغائبون عن كأس العالم 2026

في مقدمة الغائبين، يأتي الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي تعرض لتمزق في وتر العرقوب خلال مشاركته مع ناديه، وهي إصابة قوية أنهت موسمه تمامًا وحرمت منتخب فرنسا من خدماته في المونديال. 

كما تلقى المنتخب الإنجليزي صدمة مماثلة بعد إصابة جاك جريليش بكسر في القدم خلال شهر يناير، ما أدى إلى غيابه لفترة طويلة وقلّص فرص عودته الدولية قبل البطولة. 

أما البرازيل، فستفتقد على الأرجح خدمات نجمها رودريجو، بعد إصابته المعقدة التي شملت تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي، بالإضافة إلى الغضروف الهلالي في الركبة، مع توقعات بغيابه لفترة قد تصل إلى عدة أشهر، ما يجعل لحاقه بالمونديال شبه مستحيل.

كما تلقى منتخب غانا ضربة قوية بإصابة المدافع محمد ساليسو بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ليغيب عن بقية الموسم والمونديال. 

وانضم إليه الإسباني الشاب سامو أجيهوا، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضًا رغم تألقه اللافت هذا الموسم، ما بدد آماله في الظهور العالمي.

ثنائي منتخب مصر يغيب عن المونديال 

وفي الأردن، تعرض المهاجم يزن النعيمات لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة تستلزم جراحة وبرنامج تأهيلي طويل، ما يجعل مشاركته محل شك كبير. 

كذلك يغيب السعودي وليد الأحمد بسبب الإصابة نفسها، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى مباريات الدوري، ما أبعده عن حسابات المنتخب. 

وعلى صعيد المنتخب المصري، تلقى الجهاز الفني ضربة مزدوجة، حيث أصيب محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي من أخطر الإصابات التي تتطلب فترة علاج وتأهيل طويلة. 

كما تعرض إسلام عيسى للإصابة نفسها في الركبة اليسرى، ما يهدد بشكل كبير مشاركته في كأس العالم. 

ويأتي منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، ما يجعل المواجهات المرتقبة تحمل طابعًا قويًا ومثيرًا.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

