الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

إخطار من الفيفا لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026 .. ما القصة؟

أحمد أيمن

تلقى منتخب مصر إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بالتحضير لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك في إطار تنظيم مشاركة المنتخبات الـ48 في الحدث العالمي.

قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية. 

إخطار الفيفا لمنتخب مصر 

وفقًا للبيان، حدد “فيفا” يوم 11 مايو المقبل كموعد نهائي لإرسال القوائم الأولية للمنتخبات، على أن تضم هذه القوائم عددًا يتراوح بين 35 و55 لاعبًا. 

ويهدف هذا الإجراء إلى منح الأجهزة الفنية، ومن بينها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، فرصة أوسع لاختيار العناصر المناسبة وتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية. 

كما أوضح الاتحاد الدولي أن القائمة النهائية لكل منتخب ستتكون من 26 لاعبًا فقط، وهو القرار الذي تم اعتماده بشكل رسمي على جميع المنتخبات المشاركة، رغم وجود مقترحات سابقة بزيادة العدد إلى 30 لاعبًا، إلا أن “فيفا” رفض هذا التوجه للحفاظ على نظام البطولة واستقرارها. 

ما الموعد النهائي لإرسال القوائم؟

وفيما يتعلق بالمواعيد النهائية، ألزم “فيفا” المنتخبات بإرسال القوائم النهائية قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، حيث تم تحديد نهاية شهر مايو كحد أقصى لإعلان القائمة الرسمية، أي قبل انطلاق المونديال بنحو 11 يومًا فقط. 

ويضع هذا الجدول الزمني الجهاز الفني للمنتخب المصري أمام تحدٍ كبير لإنهاء كافة الترتيبات الفنية في وقت محدود. 

كما تضمن الإخطار تحديد موعد انضمام اللاعبين إلى معسكرات منتخباتهم، حيث تبدأ فترة التوقف الدولي والتجهيز الرسمي للمونديال اعتبارًا من 25 مايو 2026، وهو ما يمنح المنتخبات فترة إعداد مكثفة قبل ضربة البداية. 

ومن المنتظر أن يستغل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن هذه الفترة لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب حسم القائمة النهائية التي ستمثل “الفراعنة” في البطولة، خاصة مع المنافسة القوية داخل صفوف المنتخب ورغبة اللاعبين في التواجد ضمن القائمة النهائية.

تويوتا ياريس كروس 2026
داليا البحيري
مازدا 3 موديل 2019
ترامب
