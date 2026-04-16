إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مع اقتراب كأس العالم 2026.. تبقى ظاهرة ديان ستانكوفيتش لغزا لن يتكرر

ستانكوفيتش
ستانكوفيتش
منتصر الرفاعي

سجلت بطولات كأس العالم لكرة القدم واحدة من أكثر القصص غرابة وتميزا بطلها النجم الصربي ديان ستانكوفيتش الذي شارك في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة بقميص ثلاثة منتخبات، في إنجاز استثنائي يصعب تكراره مع القوانين الحالية.

البداية من بلغراد إلى النجومية
ولد ستانكوفيتش في بلغراد عام 1978، وبدأ مسيرته الكروية في الأندية المحلية قبل أن ينطلق نحو الاحتراف مع نادي النجم الأحمر بلغراد عام 199، حيث تألق سريعًا ولفت الأنظار بموهبته.

يوغسلافيا.. المحطة الأولى في كأس العالم
بفضل مستواه المميز انضم إلى منتخب يوغسلافيا وشارك معه في مونديال 1998، ليبدأ رحلته في أكبر محفل كروي عالمي.

مع تفكك يوغسلافيا تغيرت الخريطة الكروية ليمثل ستانكوفيتش منتخب صربيا والجبل الأسود، ويشارك معه في كأس العالم 2006 بألمانيا.

صربيا.. الفصل الأخير في الحكاية
بعد استقلال الجبل الأسود، ارتدى ستانكوفيتش قميص منتخب صربيا، وشارك في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ليكمل ثلاثية تاريخية فريدة.

خاض النجم الصربي 103 مباريات دولية، سجل خلالها 15 هدفًا، توزعت بين 8 أهداف مع يوغسلافيا، و5 مع صربيا والجبل الأسود، وهدفين مع صربيا، قبل أن يعتزل دوليًا عام 2013.

وتبقى قصة ستانكوفيتش أكثر من مجرد أرقام فهي انعكاس لتحولات تاريخية وسياسية كبرى، صنعت لاعبًا فريدًا سيظل اسمه محفورًا في سجلات المونديال كحالة استثنائية يصعب تكرارها.

