نيوجيرسي تعلن عن تذاكر نقل عام بـ 150 دولارا لحضور مباريات كأس العالم

أعلن مسؤولون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والنقل في نيوجيرسي اليوم الجمعة أن تذاكر النقل العام ذهابا وإيابا لحضور مباريات كأس العالم في نيوجيرسي ستبلغ تكلفتها 150دولارا بعد أن كانت أقل من 15دولارا لنفس المسار في الأيام العادية.

وتضاف هذه الزيادة التي تزيد عشرة أضعاف في أسعار النقل إلى تكلفة تذاكر مباريات كأس العالم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة استضافة كأس العالم في نيويورك نيوجيرسي اليوم "نتوقع نفاد تذاكر وسائل النقل العام عبر الحافلات السريعة ووسائل النقل في نيوجيرسي، لأنها ستكون أسرع الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى الاستاد".

وستشمل الخدمة رحلات ذهابا وإيابا من مدينة نيويورك إلى استاد ميتلايف بالقطارات والحافلات السريعة الخاصة. وستكون التذاكر غير قابلة للتحويل أو الاسترداد. وستكون متاحة لحاملي تذاكر كأس العالم وستُطرح للبيع في 13 مايو أيار المقبل.

وستكون خيارات النقل الأخرى محدودة لأن مواقف السيارات العامة المحيطة بالملعب، والتي تستوعب عادة أكثر من 20 ألف سيارة، ستكون مغلقة في أيام المباريات.

وسيستضيف استاد ميتلايف ثماني مباريات في كأس العالم بينها المباراة النهائية.