إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة

أعلنت الدكتورة فاتن عزازي، مدير جمعية المعاهد القومية، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لإدارة المدارس القومية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.

وجاء الإعلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة قناة إكسترا نيوز، حيث أكدت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة العملية التعليمية داخل المدارس القومية.

تطبيق إلكتروني لخدمة أولياء الأمور

وأوضحت أن المنصة تعتمد على تطبيق إلكتروني يعمل عبر الهاتف المحمول، ويرتبط بمنظومة الدفع الإلكتروني، بما يتيح لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم الدراسي بشكل لحظي، والاطلاع على الدرجات في مختلف المواد.

كما يتيح التطبيق إمكانية متابعة حركة الطلاب داخل حافلات المدرسة، بما يعزز من عوامل الأمان والرقابة ويزيد من طمأنة أولياء الأمور.

دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء

أكدت عزازي أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو الرقمنة الشاملة، حيث توفر بيانات دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار على تحسين الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتطوير آليات العمل داخل المدارس.

وأضافت أن المنصة تسهل عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، وتضمن تدفق المعلومات بشكل منظم وسريع، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة التعليمية.

تاريخ عريق للمدارس القومية

استعرضت المدير التنفيذي للجمعية جانبًا من تاريخ المدارس القومية، موضحة أنها تعود إلى فترة وجود الجاليات الأجنبية في مصر، والتي أنشأت مدارس لتعليم أبنائها وفق أنظمة تعليمية متقدمة.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء الامتيازات الأجنبية ورحيل تلك الجاليات، تم بيع بعض المدارس، بينما خضعت المدارس التابعة للجمعيات الأهلية لعملية التأميم، وتم إخضاعها لقانون الجمعيات، بهدف الحفاظ على مستواها التعليمي المتميز واستمرار دورها في خدمة العملية التعليمية في مصر.