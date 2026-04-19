لفتة إنسانية مؤثرة .. مدير مدرسة يحمل الأطفال على أكتافه في احتفالات يوم اليتيم | شاهد

في لفتة إنسانية مؤثرة، شارك جمال ثابت، مدير مدرسة الرحمة الابتدائية الخاصة بمحافظة أسيوط، الأطفال فرحتهم باحتفالات يوم اليتيم، رغم بلوغه سن 65 عامًا.

وظهر مدير المدرسة وهو يحمل الأطفال على أكتافه ويشاركهم أجواء البهجة والمرح، في محاولة لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم خلال الاحتفال.

وأشاد الحضور بهذا الموقف الإنساني الذي يعكس روح الأبوة والدعم النفسي للأطفال، خاصة في مناسبة تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم، حيث لاقى تصرفه تفاعلًا واسعًا وإعجابًا من المشاركين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.