زيلينسكي يدعو بوتين إلى لقاء مباشر: لا تخش إنهاء الحرب

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مباشرة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثنائي، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ فبراير 2022، مؤكدًا أن تحقيق السلام يتطلب حوارًا مباشرًا بين موسكو وكييف.

وفي رسالة مفتوحة نشرها مساء الخميس، دعا زيلينسكي إلى وقف شامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات، مقترحًا عقدها في دولة محايدة مثل سويسرا أو تركيا، مشددًا على أن انتظار عودة الحرب الأوكرانية إلى صدارة الاهتمام الأمريكي "سيكون خطأً"، في ظل انشغال واشنطن حاليًا بملفات أخرى، أبرزها إيران.

وقال الرئيس الأوكراني مخاطبًا بوتين: "لا تخشوا إيجاد مخرج من هذه الحرب"، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع يتسبب في خسائر بشرية فادحة للطرفين، ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشعبين الروسي والأوكراني.

كما اقترح زيلينسكي تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى، وإعادة المدنيين والأطفال الذين تقول كييف إنه تم نقلهم إلى روسيا منذ اندلاع الحرب، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن تشكل أساسًا لبناء الثقة بين الجانبين.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن أي تسوية ستتطلب "تنازلات متبادلة"، مجددًا في الوقت نفسه تشكيكه في شرعية زيلينسكي السياسية، ومشيرًا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى تقييم قانوني.

كما ألمح بوتين إلى استمرار تمسك موسكو بأهدافها في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في حين رد زيلينسكي في رسالته بالتأكيد على أن روسيا لن تتمكن من السيطرة الكاملة على المنطقة.

وفي واشنطن، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، معربًا عن أمله في أن تسهم المحادثات المرتقبة في إنهاء الحرب، وقال: "سيكون أمرًا رائعًا إذا التقيا. يجب أن يحدث ذلك، وحان الوقت لإنهاء هذا الصراع".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جهود الوساطة الدولية حالة من الجمود، بعد تعثر عدة جولات تفاوضية سابقة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين الجانبين.