للطلاب في المدارس.. أهم الفيتامينات لمن يعانون من تشتت الانتباه

يعد مرض تشتت الانتباه من أكثر المشكلات التى تعيق الطفل عن الدراسة وليس دائما يكن مصاحب لفرط النشاط بل قد يأتي منفصلا.

وذكر موقع agcpediatrics، أن هناك مجموعة من الفيتامينات ضرورية لزيادة تركيز الأطفال في المدارس خاصة من يعانون من تشتت الانتباه.





الزنك والحديد والمغنيسيوم

ويعاني العديد من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من انخفاض مستويات هذه الفيتامينات الثلاثة الأساسية.

وتساعد هذه الفيتامينات على إفراز النواقل العصبية التي تعزز التركيز والانتباه ولأن الإفراط في تناول الفيتامينات قد يسبب مشاكل أخرى، يُنصح باستشارة طبيب أطفال لفحص مستويات الفيتامينات لدى طفلك وتزويده بالمكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

توجد هذه العناصر الغذائية الأساسية فقط في الطعام، ولا يستطيع الجسم إنتاجها وقد وُجد أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات أقل من أوميجا-3 مقارنةً بالأطفال الآخرين.

وتشير الأبحاث إلى أن إضافة أوميجا-3، سواءً من خلال تناول الأسماك أو مكملات أوميجا-3، تُساعد في تخفيف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وزيادة التركيز والانتباه

