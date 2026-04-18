مدير منظمة الصحة العالمية: إعمار القطاع الصحي في لبنان قد يستغرق سنوات

أكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير منظمة الصحة العالمية في لبنان، أن إعادة تأهيل القطاع الصحي في البلاد تتطلب موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياجات يفوق القدرة على التقدير الدقيق في الوقت الحالي، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية الصحية نتيجة الحرب.

وأوضح أبو بكر خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية إعادة بناء المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية لن تكون سريعة، بل قد تمتد لسنوات، نظرًا لحجم الأضرار وتعقيد عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه الجهود ترتبط بشكل مباشر بعودة السكان إلى منازلهم التي تضررت، وهو ما يتطلب إمكانات كبيرة وتنسيقًا واسعًا بين الجهات المعنية.

وأشار أبو بكر، إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار يظل من اختصاص الجهات والوكالات الدولية المعنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تقييمًا دقيقًا للاحتياجات ووضع خطط طويلة الأمد لإعادة بناء القطاع الصحي بشكل مستدام.