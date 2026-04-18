إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري : عملياتنا مستمرة حتى نزع السلاح من جنوب لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري، أن العمليات ستستمر حتى التوصل لترتيبات طويلة الأمد ونزع السلاح من جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي، سكان جنوب لبنان إلى عدم ترك أماكن نزوحهم، مؤكدا أن حزب الله لن يلتزم بما ينتج عن المفاوضات المباشرة.

ودعا قماطي سكان الجنوب والضاحية الجنوبية إلى عدم العودة للاستقرار في قراهم في المرحلة الحالية، قائلا إنه على النازحين "ألا يتخلوا عن أماكن نزوحهم، وأن يطمئنوا على أملاكهم من دون الاستقرار في قراهم في الجنوب ولا حتى في الضاحية".

واعتبر أن المرحلة لا تسمح بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.