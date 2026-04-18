حزب الحرية المصري يثمن وقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد دعمه الكامل للموقف المصري الثابت

ثمن حزب الحرية المصري، إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، باعتباره خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد وحقن دماء الأبرياء، وتهيئة المناخ لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، على أهمية الدور المحوري لمصر والموقف المصري الرسمي الذي شدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على الأراضي اللبنانية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد أعمال العنف.

كما شدد نائب رئيس حزب الحرية المصري على دعمه الثابت لوحدة الدولة اللبنانية، وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أهمية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي تدخلات أو انتهاكات خارجية.

وجدد مهنى، تأييده لموقف مصر الداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية، مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

وأكد مهنى، في ختام بيانه أن التحركات المصرية تظل ركيزة أساسية في دعم الأمن الإقليمي، وأن استقرار لبنان يمثل جزءًا لا يتجزأ من استقرار الشرق الأوسط بأكمله.