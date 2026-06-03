رئيس كفر الزيات:رفع نحو 340 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع

أعلن ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، رفع نحو 340 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.