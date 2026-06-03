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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 2330 محضرًا تموينيًا وضبط كميات كبيرة من السلع بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عن تحرير 2330 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة خلال شهر مايو الماضي، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بالأسواق وفقًا للمواصفات المقررة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين والجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 7562 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط محطات وقود قامت بالتصرف في 17 ألفًا و900 لتر سولار وبنزين دون وجه حق.

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و23 طنًا من الملح دون فواتير، و3500 كيلو سكر تم تجميعها بالمخالفة للقانون، و280 كيس سكر تمويني ناقص الوزن، و240 زجاجة زيت تمويني، و57 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط 513 بطاقة تموينية جرى تجميعها داخل مخابز بلدية بالمخالفة للقانون، وضبط مخابز تصرفت في 178 جوال دقيق مدعم دون وجه حق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى تحرير 34 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضرًا لغلق مستودعات بوتاجاز، و54 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و37 محضرًا لإدارة منشآت دون ترخيص، و95 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 1950 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة وعدم وجود لوحات بيانات أو موازين والتصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.

أسيوط تحرير 2330 محضرًا تموينيًا المخابز البلدية مراكز وأحياء المحافظة مديرية التموين والتجارة الداخلية الإدارات التموينية السلع الغذائية منتهية الصلاحية

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