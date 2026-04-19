إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط والسوائل داخل التجاويف الهوائية الموجودة في الوجه (الجيوب الأنفية)، مما يتيح للجراثيم النمو.

وعندما تحدث العدوى، تلتهب واحدة أو أكثر من هذه الجيوب، ويتجمع السائل بداخلها، مما يؤدي إلى احتقان الأنف وسيلانه.

العلامات والأعراض:

-سيلان الأنف.

-انسداد الأنف.

-ألم أو ضغط في الوجه.

-صداع.

-نزول المخاط إلى الحلق (التنقيط الأنفي الخلفي).

-التهاب_الحلق.

-سعال.

-رائحة فم كريهة.

عوامل الخطر التي تزيد فرص الإصابة:

-الإصابة السابقة بنزلة برد.

-الحساسية الموسمية.

-التدخين أو التعرض للتدخين السلبي.

-وجود مشاكل تركيبية في الجيوب الأنفية، مثل الزوائد الأنفية (اللحمية).

-ضعف جهاز المناعة أو تناول أدوية تضعف المناعة.

الأسباب:

تُعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية، لكن قد تكون البكتيريا مسؤولة في بعض الحالات.

الوقاية:

يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحفاظ على الصحة العامة واتباع هذه الإرشادات:

-غسل اليدين بانتظام.

-الحصول على اللقاحات الموصى بها مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية.

-تجنب المخالطة المباشرة للمصابين بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

-الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.

-استخدام جهاز ترطيب هواء نظيف للحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل.

dailymedicalinfo