نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة الثقافة والرياضة المسؤولة عن احتفالات عيد الاستقلال ميري ريغيف، إلى جانب زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، بحاملي الشعلة المشاركين في مراسم الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين لعيد الاستقلال.

وخلال اللقاء، قال نتنياهو لحاملي الشعلة إن إسرائيل واجهت خلال العام الأخير “اختبارا كبيرا”، مشيرا إلى العمليات العسكرية “عام كالافي” و“زئير آري”، ومؤكدا أنه لولا هذه التحركات لكانت إيران، بحسب تعبيره، قد امتلكت أسلحة نووية، وهو ما وصفه بأنه “بداية تهديد وجودي للشعب اليهودي”.



وأضاف نتنياهو أن “الشعب الإسرائيلي نهض كأنه أسد وقاتل بشجاعة”، في إشارة إلى صموده خلال التحديات الأمنية الأخيرة.