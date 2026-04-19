محاولة للهروب من فضيحة إبستين.. هاريس تتهم نتنياهو بجرّ ترامب إلى حرب إيران

شنت كامالا هاريس هجوما حادا على كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمةً الأخير بجرّ واشنطن إلى مواجهة عسكرية مع إيران.

وخلال خطاب ألقته في مؤتمر للحزب الديمقراطي بمدينة ديترويت، اعتبرت هاريس أن ترامب دخل حربًا لا تحظى بدعم الشعب الأمريكي، قائلة إن نتنياهو كان المحرّك الأساسي لهذا التوجه. كما وصفت الإدارة الحالية بأنها "الأكثر فسادًا وقسوة وفشلًا" في تاريخ الولايات المتحدة.

ولم تتوقف انتقاداتها عند هذا الحد، إذ رأت أن العملية العسكرية ضد إيران، التي حملت اسم "الغضب الملحمي"، ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن قضايا داخلية، من بينها ما يتعلق بملف إبستين. واتهمت ترامب كذلك بتقويض ثقة الحلفاء في بلاده، معتبرةً أنه يتصرف بعقلية "زعيم عصابة" ويتجاهل القوانين والأعراف الدولية.

وفي سياق حديثها، حذّرت هاريس من تداعيات هذه السياسات على مكانة الولايات المتحدة عالميًا، مشيرةً إلى تراجع نفوذها وفقدان قدرتها على التأثير في القضايا الدولية.

في المقابل، ردّ دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، مشيدًا بإسرائيل، واصفًا إياها بالحليف القوي الذي "يقاتل بشراسة ويعرف كيف ينتصر"، مؤكدًا أن مواقف الدول تُختبر في أوقات الأزمات.