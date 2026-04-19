زعيم عصابة .. «هاريس» تُهاجم ترامب: حربه على إيران «لصرف الانتباه عن ملفات إبستين»

انتقدت كامالا هاريس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية سياساته الاقتصادية والخارجية، إلى جانب تعامله مع التوترات المرتبطة بإيران، واصفةً إدارته بأنها “غير كفؤة”.

وخلال فعالية سياسية بولاية ميشيجان، قالت هاريس إن ترامب “انجرّ إلى الحرب” مع إيران، معتبرة أن ذلك جاء بتأثير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي كلمة ألقتها داخل قاعة هنتنجتون بمدينة ديترويت، على هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي، أكدت هاريس أن هذا الصراع لم يكن يحظى بتأييد الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أن من بين تداعياته ارتفاع أسعار الوقود.

كما وجهت هاريس انتقادات لسياسات ترامب، متهمةً إياه بالتسبب في تراجع علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر، إلى جانب تأجيج الانقسامات الداخلية.

وتطرقت إلى الملف الاقتصادي، معتبرةً أنه من أبرز القضايا التي تؤثر على المواطنين، لا سيما النساء، مشددة على أهمية تبني سياسات تعتمد على “القوة الناعمة” في إدارة العلاقات الدولية.

وفي المقابل، كانت إيران قد أشارت في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة بدأت التصعيد بدعم من إسرائيل، وهي اتهامات نفى ترامب صحتها.