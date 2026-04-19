ترامب يدافع عن إسرائيل ويصفها بالحليف العظيم للولايات المتحدة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إسرائيل .. واصفا إياها بالحليف العظيم للولايات المتحدة.

وكتب “ترامب” - في منشور على منصة "تروث سوشال" - "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "إنهم شجعان وجريئون ومخلصون وأذكياء، وعلى عكس غيرهم ممن كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والتوتر، فإن إسرائيل تقاتل بشراسة، وتعرف كيف تنتصر".

وأتى منشور ترامب في وقت تتصاعد به أزمة مضيق هرمز، وسط احتمالات بأن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.

وتحكم الولايات المتحدة قبضتها لمحاصرة الموانئ الإيرانية منذ أيام، في أعقاب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.

وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن أمس الأول (الجمعة) ، إلا أنها أغلقته مرة أخرى أمس (السبت).. مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عنها.

وفي سياق متصل .. حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من إمكانية استئناف الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران قريبا.