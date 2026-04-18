نتنياهو يتوعد بالتصعيد : استمرار العمليات في الحزام الأمني بلبنان لإحباط التهديدات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات بلاده ستواصل عملياتها في منطقة الحزام الأمني جنوب لبنان، زاعما أن الهدف هو إحباط أي تهديدات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية أو المستوطنات القريبة من الحدود.

وأضاف أن الجيش سيبقى في حالة جاهزية عالية، مع استمرار التحركات الميدانية لضمان الأمن ومنع أي تصعيد محتمل في المنطقة.



وأكد الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به بشكل متبادل.

وأشار في تصريحات له إلى انفتاح الحزب على التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة تقوم على تعزيز السيادة الوطنية ومنع الانقسامات الداخلية.

