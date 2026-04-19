لحفظ النفس.. الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية

عقدت وزارة الأوقاف عدد (٢٩٧) مجلس فقه ضمن برنامج «مجالس الفقه» تحت عنوان: «من مقاصد الشريعة – حفظ النفس»، أمس السبت الموافق ١٨/ ٤/ ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب، بالمديريات الحدودية: (مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الوادي الجديد).

جاء ذلك في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية للوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية التي استهدفت استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني واعٍ يسهم في صناعة الحضارة، عبر دور المساجد في بناء وعي الشباب وكافة فئات المجتمع.

وشهدت هذه المجالس مشاركة واسعة من الأئمة والدعاة بعدد من المساجد المنتشرة في المديريات الحدودية، حيث تناولت بيان مقصد حفظ النفس باعتباره أحد المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وما يرتبط به من ترسيخ قيم الحفاظ على الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، ونبذ العنف بكافة صوره، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ الوعي الرشيد.

وجاءت هذه الفعاليات في سياق استمرار وزارة الأوقاف في أداء دورها الدعوي والتنويري في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة في المناطق الحدودية، بما يعزز بناء الإنسان، ويواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي.