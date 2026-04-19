وزيرة التكنولوجيا البريطانية تحذر: أشهر حاسمة أمام الشركات قبل هجمات الذكاء الاصطناعى

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزيرة التكنولوجيا البريطانية تحذر: أشهر حاسمة أمام الشركات قبل موجة هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعى

أ ش أ

حذرت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال من أن الشركات قد يكون أمامها بضعة أشهر فقط للاستعداد لموجة محتملة من الهجمات الإلكترونية المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع قدرات هذه التقنيات بشكل غير مسبوق.

وقالت كيندال - في رسالة موجهة إلى قادة الأعمال بالتعاون مع وزير الأمن دان جارفيس - إن المؤسسات يجب أن تعزز دفاعاتها في مواجهة هجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، خاصة بعد ظهور أداة جديدة تُدعى "Mythos" طورتها شركة (انثروبيك)، واعتُبرت خطيرة للغاية بحيث لم يتم طرحها للعامة بحسب تقرير لصحيفة (تليجراف) البريطانية.

وأشارت إلى تقييمات حكومية تفيد بأن قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتضاعف كل أربعة أشهر .. محذرة من "السرعة الكبيرة في تطور هذه القدرات والتهديدات المحتملة المرتبطة بها".

وأكدت أن الإجراءات الحكومية وحدها لن تكون كافية .. مشددة على أن جميع الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، ستكون أهدافًا محتملة حيث "يتجه المهاجمون دائمًا إلى نقاط الضعف".

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان شركة (انثروبيك) عن تطوير نظام "Mythos"، القادر على تنفيذ هجمات إلكترونية معقدة كانت تتطلب في السابق أيامًا من العمل من قبل خبراء بشريين.. مشيرة إلى أن الأداة تفوقت على معظم البشر في اكتشاف واستغلال الثغرات البرمجية.

وكشفت الشركة أن النظام تمكن بالفعل من رصد آلاف الثغرات الخطيرة في أنظمة تشغيل لكنها امتنعت عن إطلاقه رسميًا خشية إساءة استخدامه، واكتفت بإتاحته بشكل محدود ضمن برنامج "Project Glasswing" لعدد من الشركات الكبرى من بينها آبل ومايكروسوفت إضافة إلى بنوك كبرى في وول ستريت ؛ بهدف معالجة الثغرات الأمنية.

وفي السياق ذاته .. كانت جهات رقابية مالية في المملكة المتحدة، من بينها بنك إنجلترا، قد أصدرت تحذيرات مماثلة للمؤسسات المالية بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن جهات معادية أو مجرمين قد يطورون أدوات مشابهة أو يحصلون على تقنيات متقدمة، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات واسعة النطاق خاصة مع قدرة هذه الأنظمة على اكتشاف الثغرات بسرعة كبيرة.

وقال الخبير الأمني راف بيلينج من شركة Sophos : "إن الجهات الخبيثة لا تمتلك حاليًا أدوات بمستوى Mythos، لكن من الحكمة الاستعداد لليوم الذي قد يحدث فيه ذلك".. مشددًا على ضرورة تسريع عمليات إصلاح الثغرات لتفادي استغلالها.

وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال الهجمات الإلكترونية المتطورة الذكاء الاصطناعي

