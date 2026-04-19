ديربي الوداع المحتمل.. محمد صلاح يعود إلى ميرسيسايد الأخير بحثًا عن بصمة تخلد في التاريخ

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ديربي الميرسيسايد حيث يلتقي ليفربول مع غريمه التقليدي إيفرتون في مواجهة لا تحمل فقط طابع الصراع التاريخي بين الجارين بل تكتسب هذا العام بعدا خاصا قد يجعلها واحدة من أكثر المباريات رمزية في مسيرة النجم المصري محمد صلاح.

فبينما تتجه الأنظار إلى حسابات الدوري الإنجليزي الممتاز يفرض اسم صلاح نفسه كعنوان رئيسي للمشهد في ظل كون اللقاء قد يكون الأخير له في ديربي الميرسيسايد بعد اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول ما يضيف إلى المباراة طابعًا عاطفيًا وتاريخيًا استثنائيًا.

بعيدًا عن الحسابات الرقمية يبقى محمد صلاح هو العنوان الأبرز لهذه المواجهة فالنجم المصري الذي صنع تاريخًا استثنائيًا مع ليفربول يجد نفسه اليوم أمام فرصة جديدة لكتابة فصل أخير في ديربي طالما كان مسرحًا لإنجازاته.

أرقام صلاح أمام إيفرتون تمنحه ثقة كبيرة لكن السياق الحالي يمنح المباراة بعدًا مختلفًا حيث لا يتعلق الأمر فقط بإضافة هدف جديد إلى رصيده بل بترك بصمة قد تكون الأخيرة في واحدة من أكثر المواجهات رمزية في مسيرته.

وبين طموح إيفرتون في استغلال عاملي الأرض والجمهور ورغبة ليفربول في إنقاذ موسمه يقف محمد صلاح في قلب المشهد لاعبًا بين الماضي والحاضر وبين المجد الذي صنعه وربما الوداع الذي يقترب.

وفي كل الأحوال يبقى ديربي الميرسيسايد هذه المرة أكثر من مجرد مباراة كونه اختبار أخير لأسطورة ارتبط اسمها بتاريخ ليفربول الحديث.

صلاح وإيفرتون

على مدار السنوات الماضية لم يكن ديربي الميرسيسايد مجرد مباراة عادية بالنسبة لمحمد صلاح بل مساحة ثابتة لبصماته المؤثرة أمام دفاع إيفرتون.

خاض النجم المصري أمام الفريق الأزرق 8 مباريات على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تكن النتائج فيها دائمًا في صالح ليفربول لكن حضور صلاح ظل ثابتًا من حيث التأثير.

فقد ساهم في تسجيل 4 أهداف إلى جانب صناعة هدف واحد في حصيلة تؤكد أنه كان دائمًا أحد أبرز مفاتيح اللعب في هذا اللقاء تحديدًا.

ورغم أن ليفربول لم يحقق سوى فوز وحيد خلال تلك المباريات على ملعب إيفرتون فإن هذا الانتصار ظل محفورًا في ذاكرة الجماهير بعدما سجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة انتهت بفوز كبير للريدز 4-1 في موسم 2021-2022 تحت قيادة الألماني يورجن كلوب ليؤكد حينها قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الكبرى.

وبشكل عام شارك صلاح في 14 ديربيًا أمام إيفرتون سجل خلالها 8 أهداف ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ المواجهات الحديثة بين الفريقين.

موسم استثنائي وضغوط غير معتادة

يدخل محمد صلاح هذه المواجهة في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة حيث لم يظهر بنفس المعدل التهديفي المعتاد إذ اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن وهو رقم أقل من متوسطه التاريخي الذي اعتادت عليه جماهير ليفربول.

لكن على الرغم من ذلك بدأت مؤشرات العودة تظهر في الأسابيع الأخيرة بعدما قدم أداءً لافتًا أمام فولهام وسجل هدفًا مهمًا قبل أن يظهر بشكل مؤثر في مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا رغم خسارة فريقه.

هذه التحركات أعادت فتح النقاش حول ما إذا كان صلاح يختار توقيتًا مثاليًا لاستعادة مستواه قبل إسدال الستار على مسيرته مع الريدز أم أن الموسم الحالي يعكس بداية مرحلة انتقالية في مسيرته.

مواجهة خاصة أمام ميكولينكو

وفي الجانب الدفاعي ينتظر إيفرتون اختبارا صعبًا يتمثل في إيقاف خطورة محمد صلاح وهي مهمة سيتولاها الظهير الأوكراني فيتالي ميكولينكو الذي يعد من أكثر لاعبي الفريق التزامًا دفاعيًا هذا الموسم.

من المتوقع أن يعتمد ميكولينكو على أسلوب تقليل المساحات وإجبار صلاح على الابتعاد عن المناطق الخطرة في محاولة للحد من خطورته المعتادة التي تظهر حين يدخل إلى العمق من الجهة اليمنى وهي الطريقة التي طالما صنعت الفارق للنجم المصري أمام إيفرتون في السنوات الماضية.

ديربي بطابع مختلف في ملعب جديد

تزداد أهمية المباراة كونها تقام لأول مرة على ملعب إيفرتون الجديد ما يمنح اللقاء طابعًا تاريخيًا إضافيًا لجماهير الفريقين خاصة أن هذا الديربي يمثل دائمًا أحد أكثر المواجهات حساسية في كرة القدم الإنجليزية.

إيفرتون يدخل اللقاء بطموح تحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز الأوروبية بينما يسعى ليفربول إلى تأمين موقعه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد موسم اتسم بعدم الاستقرار وخروج مبكر من المنافسات القارية.