أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات ملتقي التوظيف والتدريب، الذي تنظمه الجامعة علي مدار ٤ أيام بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث الأسبق، والنائب محمد أبو العنين رئيس اتحاد برلمان الاورومتوسطي، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وخريجي جامعة القاهرة.

وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة تطرح مجموعة من المبادرات التي يقدمها المجتمع الاكاديمى، ومجتمع الصناعة، لافتًا إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة مثل اطلاق مبادرة من الكلية للصناعة نهاية الاسبوع الجارى تستهدف عضو هيئة التدريس والباحثين مع توفير تمويل من الوزارة والاحتفاظ بالعمل بالجامعة للوقوف على مشاكل الصناعة وايجاد حلول لها من خلال الجامعة لتكون معايشة الأساتذة فى المصانع جسرا جديدا بين الجامعة والإنتاج.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، إلى إطلاق الوزارة مبادرة أبحاث خاصة بالماجستير والدكتوراه بالشراكة مع الصناعة لتمويل الابحاث الخاصة بالحصول على درجات الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الصناعة، لافتًا إلى Technology park داخل الجامعات المصرية، فضلًا عن اطلاق مبادرات للطلاب بالجامعات من خلال الاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب وتوفير التمويل اللازم للأفكار بطريقة تنافسية وذلك من خلال اطلاق نداءات بحثية من الوزارة والعمل على ايجاد افكار تطبيقية وتوفير التمويل اللازم لها، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير تدريب عالمى مع جهات عالمية لاكتساب المهارات وذلك للطلاب المتميزين.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلي أن معايير التصنيفات الدولية ومؤشرات تميز الجامعات عالميًا لم تعد تُقاس فقط بجودة التعليم والبحث العلمي، بل أصبحت تُقاس أيضًا بمدى قدرة الجامعة على تأهيل خريجيها للتوظيف، ونسب تشغيلهم، ومستوى جاهزيتهم المهنية، مؤكدًا أن الجامعة تضع ملف التوظيف في صدارة أولوياتها، باعتباره معيارًا حقيقيًا لفاعلية العملية التعليمية، كما تحرص علي تطوير برامجها الدراسية، وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال التحديث المستمر للمناهج، والتوسع في البرامج البينية والتطبيقية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة والأعمال، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات والمعارف التي يتطلبها الواقع العملي.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن افتتاح هذا الملتقي يعكس توجه الجامعة نحو ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة، لا تكتفي بنقل المعرفة، بل تعمل على توظيفها وتحويلها إلى فرص حقيقية تسهم في دعم التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن الملتقي يشهد مشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة تدريب وتوظيف، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في جودة خريجي جامعة القاهرة، وفي قدرتهم على الإسهام الفاعل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الملتقى يمثل بيئة متكاملة للتدريب والتأهيل، تتيح لطلاب الجامعة وخريجيها التفاعل المباشر مع الخبراء، واكتساب المهارات اللازمة، وفهم متطلبات سوق العمل بشكل واقعي وعملي، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بتمكين أبنائها من ذوي الهمم، ودمجهم في مسارات التدريب والتوظيف، إيمانًا بقدراتهم، وحرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص، وهو ما ينعكس في تخصيص فرص وبرامج داعمة لهم ضمن هذا الملتقى، لافتًا إلى الدور المهم لشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية والني تلقت العديد من الأفكار الواعدة لتنفيذها علي أرض الواقع، وإنشاء الجامعة " technology park ".

وأسدي رئيس جامعة القاهرة، عدة نصائح للحضور من الطلاب والخريجين من بينها: ضرورة أن يغتنموا هذه الفرصة بكل جدية ولا يكتفوا بالبحث عن وظيفة، بل يبحثوا عن فرصة لتطوير أنفسهم، واكتساب مهارات جديدة، وأن يحرصوا علي بناء شبكة علاقات مهنية قوية، وأن يحصلوا على التعلم المستمر، وأن يكونوا منفتحين على التغيير، ومستعدين لاكتساب مهارات المستقبل لأن النجاح في سوق العمل يبدأ من إيمانهم بقدراتهم، وسعيهم الدائم لتحقيق الأفضل.

ومن جهتها، أوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن ملتقى التوظيف والتدريب بجامعة القاهرة يعكس دور الجامعة كجسر حقيقى للشباب نحو مستقبل مهنى واعد وملئ بالفرص، مشيرًة إلي أن وزارة الاتصالات وقياداتها والكيانات التابعة لها ومراكز الابداع التى تم تدشينها داخل الجامعات لتصبح قريبة من الطلاب والوزارة تعتبر الاستثمار فى بناء الانسان المصرى رقميًا وتمثل أخد استراتيجيات العمل لبناء الانسان، مشيدًة بجهود جامعة القاهرة في إطلاق "منصة أثر " التي تستهدف ترك أثر خدمى وتنموى وملموس فضلا عن خلق فرص العمل القائمة على التعليم.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا أن البدايات داخل سوق العمل قد تكون بسيطة، لكنها تمثل حجر الأساس لأي نجاح مستقبلي، وعدم انتظار الفرصة المثالية وضرورة البدء من خلال الفرص المتاحة، موجهًا الطلاب بضرورة عدم التقليل من أي فرصة عمل أو تجربة، حتى وإن بدت صغيرة، لأنها تمثل المدخل الحقيقي للاندماج في سوق العمل والخروج من الإطار الأكاديمي إلى الواقع العملي، لافتًا إلي أن التجربة العملية هي التي تكشف للإنسان قدراته الحقيقية وتحدد مساره المستقبلي، وأن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل هو نتاج تجارب متراكمة، وأن الاستمرار في التعلم وتطوير الذات عنصر أساسي في هذه الرحلة، موجهًا الشكر لإدارة جامعة القاهرة على إتاحة هذه الفرص للطلاب، وأنها تلعب دورًا مهمًا في ربط التعليم بسوق العمل، ودعم الشباب في اكتشاف قدراتهم والانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وقال الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاستثمار الحقيقي في الأوطان يبدأ من تمكين الإنسان،والذي يتحقق من خلال تكامل المعرفة مع الفرصة، مشيرًا إلى أن ملتقى التوظيف والتدريب يجسد دور الجامعة في بناء جسور فاعلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التحديات الأقليمية والدولية الراهنة لايجب ان تُمثل عائقًا بل قوة دافعة للمُضي قدمًا نحو مستقبل نصنعه بأنفسنا، مؤكدًا جامعة القاهرة ظلت عبر تاريخها الممتد لأكثر من قرن، صرحًا علميًا رائدًا أسهم في إعداد أجيال قادت مسيرة التنمية في الوطن، وتواصل اليوم القيام بدورها برؤية معاصرة ترتكز على تعزيز جاهزية خريجيها، وتمكينهم من المنافسة في بيئة عمل متغيرة، وتحرص علي تعميق الشراكات مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا مستدامًا، ويفتح آفاقًا حقيقية أمام شبابنا.

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمان الاورومتوسطي، أن الجامعات المصرية تمثل الحاضنة الحقيقية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن الاستثمار في العقول هو الأساس لأي نهضة تنموية حقيقية، مشيرًا إلى أن طموحات الدولة المصرية تتجاوز مجرد تحقيق نمو اقتصادي إلى بناء دولة صناعية متقدمة قادرة على المنافسة عالميًا، وأن التقييم الحقيقي للدول هو ما تنتجه الدولة، ولابد من تعظيم القيمة المضافة والقدرات الابداعية والانتاجية التي تجعلنا دولة صناعية متقدمة، مثمنًا اتجاهات وزارة التعليم العالي بربط التعليم الفني بالصناعة وهو ما يتطلبه الوضع الحالي للسوق المصري، وضرورة ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وايجاد الحلول الملائمة لمختلف المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، لافتًا إلى النموذج الحديث للمدن الصناعية المتخصصة الذي يعتمد على تكامل عناصر الإنتاج، من خلال وجود الجامعات داخل هذه المدن، إلى جانب مراكز التدريب والبحث العلمي، بما يخلق بيئة متكاملة تربط بين التعليم والتطبيق، وتُخرج كوادر قادرة على المنافسة، مشيدًا بجهود جامعة القاهرة وحرصها ربط مخرجات التعليم بالصناعة وتخريج كوادر متخصصة لديها القدرة علي تحقيق القيمة المضافة للإقتصاد المصري.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية، تكريم رئيس الجامعة لكل من : الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وتسلمها الدكتورة غادة لبيب)، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث الأسبق ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، رئيس اتحاد البرلمان الأورو-متوسطي، والمهندس محمد فاروق، رجل الأعمال، والمهندس أحمد طارق، رجل الأعمال، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.