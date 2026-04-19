الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الرئيس السيسي : مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال  الرئيس، اليوم / الأحد / ، خوان كارلوس سالازار سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد رحمة المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن  الرئيس رحّب بالسكرتير العام، معربًا عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة باعتبارها المرجعية الدولية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني عالميًا، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير قطاع الطيران المدني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ولدوره المحوري في دعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز الربط بين الأسواق والدول.

من جانبه، أعرب خوان كارلوس سالازار عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الطيران المدني والمطارات المصرية مؤخرًا لاستيعاب عدد كبير من الرحلات الجوية الطارئة والمعاد جدولتها نتيجة إغلاق العديد من المجالات الجوية بسبب الحرب التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن مصر نجحت في التعامل مع هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية، بما ضمن استمرار الحركة الجوية بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الإيكاو، حيث أوضح الدكتور سامح الحفني أنه تم توقيع اتفاقية تجديد استضافة وزارة الطيران المدني لمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، مستعرضًا أوجه التعاون الفني والتشغيلي بين الجانبين، ومؤكدًا عزم مصر على البناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يواكب حجم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني.

