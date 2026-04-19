أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

طرح الشيخ مشاري راشد العفاسي، مساء اليوم، أغنية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان «تبت يدين إيران واللي مع إيران»، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الأغنية من كلمات ثامر شبيب، وألحان عبد السلام محمد، فيما تولّى التوزيع الموسيقي براك المطوع، والهندسة الصوتية مشاري العفاسي.

وتتضمن كلمات الأغنية: «تبت يدين إيران واللي مع إيران، إحنا أهل التوحيد رمز الشهامة، تبت يدين إيران واللي مع إيران».

ولاقت الأغنية انتشارًا سريعًا وتفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين في ردود الأفعال حول محتواها ورسالتها.