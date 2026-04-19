اللواء خالد مجاور: شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في الاستثمارات

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن استثمارات الحكومة بالمحافظة وصلت إلى أكثر من 700 مليار جنيه، وأن الاستثمارات تشمل جميع المشروعات، وأن هناك خططًا استثمارية مستقبلية، واستراتيجية تنتهي عام 2030.

وأوضح خلال كلمته في أثناء قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بافتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد، أن التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر، وأن القطاع الخاص له دور في التنمية، وأنه تم افتتاح أول مصنع في المنطقة الصناعية، وهو مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد.

وأشار إلى أن المصنع يُعد البداية، وأن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات جديدة.

وكشف أن المحافظة بها أكثر من 222 منظمة عمل مجتمعي تعمل تحت إشراف المحافظة، وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وأن هذه المنظمات الخاصة بالعمل المجتمعي عادت بعد أن توقفت لسنوات طويلة.