رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع وعدد العمالة وماهي المنتجات المصنع من بلاستيك.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء، ويرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء ـ والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء ـ تأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تشمل الرعاية الصحية، ومياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضا، لافتا إلى أن هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ماضية بجهود حثيثة ـ من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية ـ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدولة لإحداث التنمية المتكاملة في سيناء، والتي تشمل مشروعات عديدة ومتنوعة تغطي قطاعات: الزراعة، والصناعة، والتعدين، والتنمية العمرانية، فضلًا عن مواصلة تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة، وتتزامن كل هذه الجهود مع جهود الدولة في بناء الإنسان وتوفير سبل جودة الحياة لأهالينا في هذه البقعة الطاهرة الغالية على قلوبنا جميعا.