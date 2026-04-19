نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
شيماء جمال

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجامعته برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، على التماسك الأسري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأسرة في الوقت الحاضر يتطلب من المجتمع أن يكون على وعي كبير، كما يحتاج لتضافر جميع مؤسسات الدولة، والأزهر الشريف حريص على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق الأمن المجتمعي.

وثمّن «صديق» جهود جامعة الأزهر في خدمة المجتمع والإسهام في جعله مجتمعًا متماسكًا ليكون صفًّا واحدًا عن طريق بناء كيان الأسرة المسلمة القائمة على السكن والمودة والرحمة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا تحت عنوان: «نحو بناء مجتمع متماسك حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة».

وبيّن نائب رئيس الجامعة أن تنظيم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لهذا المؤتمر مفيد، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي يمر على الأمة العربية والإسلامية، الذي يسعى فيه أعداؤها للنيل من الأسرة المسلمة ومكوناتها؛ كونها اللبنة الأولى في بناء مجتمع متماسك، كما يسعى لإشاعة الفوضى في المجتمعات المسلمة التي تربت على القيم الأخلاقية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن سور وآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وضعت إطارًا قيميًّا نظمت من خلاله حياة الإنسان من أجل استقامة الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الكثير من الآيات القرآنية راعت استقرار الإنسان وبناء الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن ذلك قد تجلى في سور عديدة؛ منها: البقرة، والنساء، والنور، والأحزاب، وصولًا إلى سورة الطلاق التي نظمت حياة الإنسان حتى في الوقت الذي تستحيل فيه العشرة بين الزوجين، وأكدت على مراعاة حق الطفل، كما نجد أيضا حديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الأزهر الشريف ودوره البارز في الحفاظ على الأسرة والمجتمع من خلال تأسيس وحدة «لم الشمل» التي أسهمت في القضاء على نحو 70 ٪ من النزاعات الأسرية وأيضًا جهود بيت العائلة المصرية، ولجنة المصالحات التي لهما دور محوري في القضاء على الفتن في مهدها مما يعكس دورًا بالغًا للأزهر الشريف في الحفاظ على المجتمع وتماسكه.

وفي ختام كلمته دعا نائب رئيس الجامعة للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات علمية مفيدة تسهم في الحفاظ على الأسرة والمجتمع دعمًا لجهود الدولة المصرية.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مبادرة

اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

الحادث

تشييع جثمان الفتاة بسمة ضحية حادث الدهس بمشروع تطوير الشارع التجاري بالإسماعيلية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد