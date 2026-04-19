الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجامعته برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، على التماسك الأسري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأسرة في الوقت الحاضر يتطلب من المجتمع أن يكون على وعي كبير، كما يحتاج لتضافر جميع مؤسسات الدولة، والأزهر الشريف حريص على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق الأمن المجتمعي.

وثمّن «صديق» جهود جامعة الأزهر في خدمة المجتمع والإسهام في جعله مجتمعًا متماسكًا ليكون صفًّا واحدًا عن طريق بناء كيان الأسرة المسلمة القائمة على السكن والمودة والرحمة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا تحت عنوان: «نحو بناء مجتمع متماسك حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة».

وبيّن نائب رئيس الجامعة أن تنظيم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لهذا المؤتمر مفيد، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي يمر على الأمة العربية والإسلامية، الذي يسعى فيه أعداؤها للنيل من الأسرة المسلمة ومكوناتها؛ كونها اللبنة الأولى في بناء مجتمع متماسك، كما يسعى لإشاعة الفوضى في المجتمعات المسلمة التي تربت على القيم الأخلاقية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن سور وآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وضعت إطارًا قيميًّا نظمت من خلاله حياة الإنسان من أجل استقامة الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الكثير من الآيات القرآنية راعت استقرار الإنسان وبناء الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن ذلك قد تجلى في سور عديدة؛ منها: البقرة، والنساء، والنور، والأحزاب، وصولًا إلى سورة الطلاق التي نظمت حياة الإنسان حتى في الوقت الذي تستحيل فيه العشرة بين الزوجين، وأكدت على مراعاة حق الطفل، كما نجد أيضا حديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الأزهر الشريف ودوره البارز في الحفاظ على الأسرة والمجتمع من خلال تأسيس وحدة «لم الشمل» التي أسهمت في القضاء على نحو 70 ٪ من النزاعات الأسرية وأيضًا جهود بيت العائلة المصرية، ولجنة المصالحات التي لهما دور محوري في القضاء على الفتن في مهدها مما يعكس دورًا بالغًا للأزهر الشريف في الحفاظ على المجتمع وتماسكه.

وفي ختام كلمته دعا نائب رئيس الجامعة للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات علمية مفيدة تسهم في الحفاظ على الأسرة والمجتمع دعمًا لجهود الدولة المصرية.