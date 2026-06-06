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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: استقرار وتوافر الطاقة يمثلان عنصرًا محوريًا في جذب الاستثمار الصناعي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديفيد ريفلي، الرئيس التنفيذي لشركة ASC Water and Energy، لبحث فرص التعاون في توطين حلول الطاقة والمياه داخل السوق المصرية، في إطار توجه الدولة لجذب استثمارات نوعية تعتمد على التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعظيم القيمة المضافة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد صالح، أن مصر ترحب بالاستثمارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المحلي، موضحًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي جذب مشروعات تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال الإنتاج والتشغيل ونقل الخبرات وزيادة الصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

استقرار وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية

وأضاف أن استقرار وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم العوامل الحاكمة في قرارات الاستثمار الصناعي، خاصة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة التي تعتمد على بنية تحتية قادرة على دعم التوسع الإنتاجي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا بما يرفع القدرة الإنتاجية ويوسع قاعدة التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ASC Water and Energy خطط التوسع في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتصنيع والتوسع الإقليمي وليس مجرد سوق لتنفيذ مشروعات، مع توجه واضح للاعتماد على شركاء محليين في مختلف مراحل التنفيذ والخدمات المرتبطة بالمشروعات.

تأسيس كيان محلي في مصر

وأوضح أن الشركة تدرس فرص تأسيس كيان محلي في مصر، بعد تقدمها في عدد من الترتيبات الأولية، بما يشمل بحث التعاون مع شركاء مصريين في الجوانب القانونية والمالية والفنية، تمهيدًا لإطلاق أول مشروعاتها داخل السوق المصرية، مع التركيز على بناء نموذج قائم على القيمة المحلية المستدامة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف نقل المعرفة وتوفير فرص عمل وتوطين جزء من عمليات التصنيع، مع التطلع إلى تحويل مصر إلى قاعدة للتصدير نحو أسواق المنطقة، في ظل الطلب المتزايد على حلول الطاقة والمياه في الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز فرص النمو والتوسع الإقليمي.

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