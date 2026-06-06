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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع الامتحانات وارتفاع الحرارة.. نصائح عاجلة للطلاب لتجنب ضربات الشمس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع استمرار موجات الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة.

 وفي هذا الإطار، شدد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما بين الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام خلال هذه الفترة.

الحرارة المرتفعة تمثل خطرًا تراكميًا على الصحة

أكد الدكتور عبد اللطيف المر أن تأثير درجات الحرارة المرتفعة لا يقتصر على فترة التعرض المباشر لأشعة الشمس فقط، بل يمتد ليشكل خطرًا تراكميًا على صحة الإنسان مع مرور الوقت.

وأوضح، خلال تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، أن التعرض المتكرر والمستمر للحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة، خاصة لدى كبار السن والأطفال والطلاب والأشخاص الذين يقضون فترات طويلة خارج المنازل.

أضرار متعددة لأشعة الشمس

وأشار أستاذ الصحة العامة إلى أن أشعة الشمس قد تتسبب في العديد من المشكلات الصحية، تبدأ من احمرار الجلد والحروق السطحية، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات أكثر خطورة مثل الإصابة بسرطان الجلد.

وأضاف أن التأثيرات السلبية للحرارة المرتفعة لا تتوقف عند الجلد فقط، بل تمتد إلى العين والجهاز التنفسي وأجهزة الجسم المختلفة، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر التعرض المباشر للشمس.

الإجهاد الحراري وضربات الشمس.. ما الفرق؟

وأوضح المر أن أعراض التعرض المفرط للحرارة تتدرج من الإصابة بالإجهاد الحراري إلى ضربات الشمس، وهما حالتان تختلفان في درجة الخطورة.

وأشار إلى أن الإجهاد الحراري يتمثل في الشعور بالإرهاق الشديد، والتعرق الغزير، وصعوبة الحركة أو التنفس، نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح.

أما ضربات الشمس فتُعد أكثر خطورة، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، ويصبح الجلد جافًا نتيجة تعطل آليات التبريد الطبيعية داخل الجسم، وهو ما قد يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

درجات الحرارة المرتفعة تزيد المخاطر الصحية

وأكد أستاذ الصحة العامة أن الخطورة تتضاعف عندما تتجاوز درجات الحرارة 39 أو 40 درجة مئوية، حيث تبدأ أجهزة الجسم في فقدان قدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية.

وأضاف أن استمرار التعرض للحرارة في هذه الظروف قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات صحية سابقة.

نصائح مهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات

ووجه الدكتور عبد اللطيف المر مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة عدم المبالغة في القلق أو التوتر، لأن الضغط النفسي قد يزيد من الشعور بالإجهاد والتعب.

كما شدد على أهمية:

شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

الحصول على فترات راحة كافية والنوم بشكل منتظم.

تناول وجبات غذائية متوازنة تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد.

 

الوقاية أفضل وسيلة لمواجهة الموجات الحارة

واختتم أستاذ الصحة العامة تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الصحية البسيطة يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في ظل الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والحفاظ على ترطيب الجسم بصورة مستمرة.

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