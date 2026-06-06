في امتحانات الإعدادية.. محافظ الإسكندرية يوقف مُعلميْن ثلاثة أشهر

أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بإيقاف اثنين من المعلمين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالتهما إلى النيابة العاجلة، كما تم استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة في هذا الشأن.

انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ياتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصه على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشاد المحافظ بحالة الانضباط التي شهدتها اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وفق الضوابط والقواعد المنظمة.

ومن خلال المتابعة اللحظية والمستمرة لأعمال الامتحانات عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام محافظة الإسكندرية، تم رصد واقعة تداول إحدى أوراق الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة وعشر دقائق من بدء الامتحان.

اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة

وجه محافظ الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتحقق من الواقعة، حيث أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية عن ثبوت قيام اثنين من المعلمين العاملين بكنترول إحدى اللجان التابعة لإدارة برج العرب التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية ونشرها، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات أو تؤثر على حقوق الطلاب، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، والتعامل الفوري والحاسم مع أية تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أصدر تعليمات مشددة بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية الذكية داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مع التأكيد على الالتزام التام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية انطلقت اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 11 يونيو الجاري.