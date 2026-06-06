جنايات مستأنف الإسكندرية: إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته الي المفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم "م.ر.ع" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي في اعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب،

وكانت محكمة جنايات اول درجة قضت بإعدام المتهم ، لاتهامه في قتل المجني عليها "ر .ال.ع" زوجته.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها وطعنها بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن المجني عليها "ر.ال.ع" ربة منزل، تزوجت من المتهم "م.ر.ع" منذ سنوات، وأنجبت منه طفلين، ونشبت بينهما خلافات زوجية، ومنغصات العيش بدايتها، حيث تدهور بالمتهم الحال وتملك منه الفشل وتوقف عن توفير الزاد لأهل بيته، لمدة قاربت العامين، ترك زوجته المجني عليها وطفليها بلا مصدر دخل سوي ما توفره هي من عملها، مما دعاها لمقاضاته لتوفير نفقتها ونفقة الصغار، وخلال تلك الفترة أمطر المتهم زوجته بسيل من مكالمات التهديد والوعيد، أملا منه أن تكف عن مطالبته بحقها، في مطلبات الحياة وأن تتنازل عن حقها فيما تملكه بالوحدة السكنية محل إقامتها، وفي يوم الواقعة حضر المتهم ليلا طارقا باب الوحدة السكنية بقوة وعنف وكسر باب الشقة، ودلف مشهرا سلاح أبيض "سكين" وطعن المجني عليها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.