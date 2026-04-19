ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ميريهان حسين..

وتألقت ميريهان حسين في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأصفر الفاقع اتسم بستايل الكب كشف عن أناقتها و قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.