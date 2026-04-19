سم الفئران في أغذية الأطفال.. كارثة صحية تهز أوروبا الوسطى

في تطور خطير أثار حالة من الذعر في عدد من دول أوروبا الوسطى، أعلنت السلطات عن سحب واسع لمنتجات أغذية أطفال من علامة هيب من الأسواق، بعد الاشتباه في تلوث بعض العبوات بمادة سامة.



وبحسب تقارير رسمية، تم سحب المنتجات من أكثر من ألف فرع تابع لسلسلة متاجر سبار في النمسا، مع امتداد الإجراءات إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا، بعد العثور على آثار لمادة يُشتبه بأنها سم فئران داخل بعض العبوات.



وأفادت الشرطة النمساوية في ولاية بورغنلاند بأن التحاليل الأولية أكدت وجود المادة السامة في عينة من عبوة هريس للأطفال بنكهة الجزر والبطاطس، بعد بلاغ من أحد المستهلكين.

كما أشارت التحقيقات إلى أن بعض العبوات كانت تحمل علامات غير طبيعية، مثل أغطية تالفة أو مفتوحة ورائحة غير معتادة.



وفي السياق ذاته، رجحت الشركة المصنعة بالتعاون مع السلطات أن يكون الحادث ناتجًا عن عمل تخريبي متعمد بهدف الابتزاز، مؤكدة أن المنتج لم يتعرض لأي خلل في عملية التصنيع داخل المصانع، وأن التلوث حدث على الأرجح في مرحلة التوزيع أو ما بعد الإنتاج.

كما انضمت جهات رقابية في دول مجاورة إلى التحقيقات، بعد العثور على نتائج مشابهة في عينات أخرى، فيما نصحت السلطات المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المشبوهة وإعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد قيمتها، مع التأكيد على أن تناولها قد يشكل خطرًا صحيا بالغا.



ويأتي هذا الحادث في ظل سلسلة من الأزمات التي شهدها سوق أغذية الأطفال في أوروبا مؤخرًا، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة بعض المنتجات الغذائية الموجهة للأطفال.