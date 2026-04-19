سعرها 30 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب النادرة تخطف الأنظار وتثير الجدل

لفت النجم عمرو دياب الأنظار خلال حضوره حفل زفاف نجل محمد السعدي، بعدما ظهر بقطعة فاخرة جديدة أضافها إلى مجموعته من الساعات.

وارتدى “الهضبة” ساعة من دار ، من طراز Rolex Daytona، والتي تُعد من الإصدارات النادرة التي توقفت الشركة عن إنتاجها.

الساعة مصممة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا بقطر 40 مم، ومرصعة بالألماس، مع ميناء كرونوغراف أسود يتضمن عدادات فرعية من الذهب الوردي، وعلامات ساعات مرصعة بالياقوت الأزرق، تتناغم مع الأحجار الكريمة الملونة التي تزين الإطار، إلى جانب سوار “أويستر” فاخر من الذهب الوردي.

وبفضل ندرتها وارتفاع الطلب عليها، قفز سعر الساعة في الأسواق ليصل ما بين 400 و600 ألف دولار أمريكي (نحو 20 إلى 31 مليون جنيه مصري)، بحسب حالتها ومواصفاتها، خاصة إذا كانت مزودة بميناء مرصع بالألماس، رغم أن سعرها الأصلي كان يقترب من 96 ألف دولار فقط