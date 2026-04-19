مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء ـ والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء ـ تأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تشمل الرعاية الصحية، مياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضا.

جاء ذلك خلال الجولة التي بدأها مدبولي، اليوم / الأحد / ، بعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء، ويرافقه خلالها وزراء النقل المهندس كامل الوزير، التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ومحافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، كما يشارك في الجولة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان.

وأضاف مدبولي أن هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ماضية بجهود حثيثة ـ من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية ـ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدولة لإحداث التنمية المتكاملة في سيناء، والتي تشمل مشروعات عديدة ومتنوعة تغطي قطاعات: الزراعة، الصناعة، التعدين، والتنمية العمرانية، فضلًا عن مواصلة تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة، وتتزامن كل هذه الجهود مع جهود الدولة في بناء الإنسان وتوفير سبل جودة الحياة لأهالينا في هذه البقعة الطاهرة الغالية على قلوبنا جميعا.

وقال رئيس الوزراء: "شمال سيناء تعد منطقة جاذبة للاستثمار، وتتركز رؤية الدولة المصرية في تنمية شمال سيناء على أن تكون هذه المنطقة مقصدًا للاستثمار، كما نستهدف أن تكون مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، ونحن حريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء"، مشددا على أن التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم وفق توجيه الرئيس في هذا الشأن.