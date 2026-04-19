الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: الدولة ماضية في رقمنة منظومة صرف الأسمدة لضمان الشفافية ودعم الفلاحين

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الزراعة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ميكنة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والحوكمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك على خلفية متابعته لفعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة بأسيوط، للتعريف بالدورة المستندية لعملية صرف الأسمدة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، بحضور المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبمشاركة أمناء المخازن والخزينة ومسؤولي التعاون الزراعي بعدد من الإدارات الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي، وتحديث آليات العمل داخل الجمعيات الزراعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة على منظومة تداول الأسمدة.

وشهدت فعاليات الدورة، التي عُقدت بقاعة التعاون الزراعي بديوان عام المديرية، مشاركة ممثلين عن إدارات (أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، منفلوط)، حيث تم استعراض مفهوم الدورة المستندية لعملية صرف الأسمدة، وآليات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على أهمية الربط بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وضمان شحن كارت الفلاح، والتحقق من بيانات الحيازة الزراعية قبل إتمام عملية الصرف.

كما تناولت الدورة، التي قام بالتدريب خلالها المهندس محمد دسوقي، مدير منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بالمديرية، شرحًا تفصيليًا للخطوات الفنية الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني، وآليات تشغيل الماكينات وربطها بالحسابات البنكية، فضلًا عن التأكيد على التزام مسؤولي الجمعيات بإرسال حوافظ حركة الأسمدة والدفع الإلكتروني بشكل يومي لضمان دقة المتابعة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تسهم في إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، والحد من أي ممارسات غير قانونية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية بالمحافظة.

