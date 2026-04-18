قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: تحصين أكثر من 113 ألف رأس ماشية خلال 3 أسابيع

تحصين أكثر من 113 ألف رأس ماشية خلال 3 أسابيع بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لحماية الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ومصدرًا رئيسيًا لدخل آلاف الأسر بالريف، مشيرًا إلى أن نتائج الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى تعكس حجم الجهد المبذول ميدانيًا، والتزام الأجهزة التنفيذية بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الفرق البيطرية تمكنت من تحصين 113 ألفًا و207 رؤوس من الأبقار والأغنام، من خلال انتشار منظم لعدد 1141 لجنة تحصين غطت مختلف القرى والمراكز، بما ساهم في وصول الخدمة البيطرية إلى المربين في أماكنهم، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في وقت قياسي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حرصت على دعم أعمال المتابعة الميدانية، حيث تم تنفيذ زيارات مباشرة إلى 3420 منزلًا من خلال 1141 لجنة تقصي، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي بؤر مرضية محتملة، بما يضمن سرعة التدخل وتعزيز منظومة الوقاية المبكرة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، نفذت هذه الجهود الميدانية وفق خطة متكاملة، شملت التحصين والتقصي والتوعية، حيث تم تنظيم 67 ندوة إرشادية لرفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستجابة والمشاركة في الحملة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة، والتوسع في أعمال التحصين خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مشددًا على أن حماية صحة الحيوان تمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة الريفية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

